Vacanciers Tui dans le nord de l'Italie: le retour et l'annulation conseillés

(Belga) Les Affaires étrangères ayant adapté leur avis de voyage vers l'Italie dimanche et déconseillant désormais les déplacements non essentiels vers le nord du pays jusqu'au 3 avril, le voyagiste Tui, qui compte actuellement 109 vacanciers belges dans ces régions, a envoyé un SMS à ses clients sur place pour les en informer et leur conseiller de revenir en Belgique.

"Les clients qui devaient partir jusqu'au 2 avril inclus sont contactés et on leur propose d'annuler ou de choisir une autre destination, sans frais", précise la porte-parole de Tui. Les voyages sont donc annulés uniquement dans la région concernée par l'avis de voyage négatif et jusqu'au 2 avril inclus. Tui propose des formules de sports d'hiver dans la région et des citytrips vers Milan et Venise. Dimanche, les autorités italiennes ont placé plusieurs zones en quarantaine jusqu'au 3 avril, et ce afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Toute la région de la Lombardie est concernée ainsi que les 14 provinces suivantes: Modène, Parme, Piacenza (Plaisance), Reggio d'Emilie, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti, Alexandrie, Novare, Vercelli (Verceil) et Verbano-Cusio-Ossola. (Belga)