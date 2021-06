Vaccination Covid des ados: autorisation des 2 parents, présence d'un seul

Les deux parents doivent donner leur accord pour la vaccination contre le Covid-19 des adolescents, mais la présence d'un seul est requis lors de l'injection, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lundi, à la veille de l'ouverture de la vaccination aux 12-17 ans.

"Les deux parents" doivent donner leur accord, via une attestation téléchargeable en ligne sur le site du ministère de la Santé, "et on doit avoir la présence d'un seul parent" lors de la vaccination, a déclaré M. Salomon sur RTL.

"La vaccination a déjà commencé dans certains centres et on a vu que c'était extrêmement simple", "très bien accepté par les adolescents (...), qui sont force de conviction", a-t-il ajouté. "Ce sont eux qui ont le plus souffert de cette épidémie" et "beaucoup d'ados sont des ambassadeurs de la vaccination".

Interrogé sur la possible fin du port du masque en extérieur à partir du 30 juin, prochaine étape dans le calendrier de levée des restrictions, le directeur de la DGS a répondu: "Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes, le 30 juin, si les conditions le permettent".

Le port du masque demeurera obligatoire en intérieur, a-t-il ajouté. Et "les mesures barrière demeureront: le lavage des mains, les distances et faire attention dans les grands rassemblements".

Interrogé aussi sur les fêtes en plein air - qui se sont déroulées ce week-end et parfois au-delà du couvre-feu -, il a appelé à "la responsabilité dans l'organisation", évoquant "respect des gestes barrière et la protection par la vaccination". "Plus on sera responsable, plus l'été sera serein, plus la rentrée sera normale".