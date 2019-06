Vague de chaleur - Espagne: incendie de forêt en Catalogne

(Belga) Des centaines de pompiers ont été mobilisés pour combattre un incendie de forêt en Catalogne (nord-est de l'Espagne) qui a dévasté 2.500 hectares à la faveur de vents violents et de la canicule, a annoncé mercredi le gouvernement régional dans un communiqué.

L'incendie, qui s'est déclaré à 14H30 (12h30 GMT) sur le territoire de la commune de Torre del Espanol, a également entraîné la fermeture de quatre routes. Quatorze Canadairs aidaient les pompiers à lutter contre l'incendie, qui s'est propagé rapidement en raison de vents violents et d'une température qui a atteint 35 degrés. L'incendie s'est déclaré alors qu'une vague de chaleur due à des vents chauds en provenance du Sahara sévit en Europe, des températures dépassant 40 degrés étant attendues en France, en Espagne et en Grèce jeudi et vendredi. (Belga)