Vague de chaleur - La phase 2 du plan grandes chaleurs activée à Namur

(Belga) En raison des fortes températures, la phase 2 du plan grandes chaleurs a été activée dimanche à Namur, a indiqué lundi le service communication de la ville.

Des bouteilles d'eau sont distribuées chaque matin aux personnes quittant les abris de nuit. Les équipes du service de cohésion sociale et leurs partenaires circulent aussi dans les rues pour fournir de l'eau et des casquettes aux plus fragilisés. Un travail d'information est également réalisé. A ce titre, la Ville de Namur indique que tous les renseignements relatifs aux fortes chaleurs sont sur son site internet. On y trouve ainsi la liste des points d'eau, les lieux d'accueil ou les guides "Namur en rue" et "Chaleur sans peur". Le numéro à appeler en cas d'urgence sociale est le 0800 124 20. La commune ajoute que les horaires de certains services publics pourraient être adaptés pour le bien-être du personnel. (Belga)