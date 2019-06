Vague de chaleur - Le seuil d'avertissement pour les concentrations d'ozone n'a été dépassé nulle part

(Belga) Malgré les températures tropicales, le seuil d'avertissement pour les concentrations d'ozone n'a été dépassé nulle part lundi, selon les mesures disponibles sur le site de la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).

La combinaison de la pollution de l'air et d'un temps chaud et ensoleillé ont provoqué une augmentation des concentrations d'ozone dans l'après-midi. Toutefois, le seuil européen d'information (180 µg/m³) n'a pas été atteint. La plus importante concentration par mètre cube a été mesurée à Berendrecht, au nord d'Anvers, vers 17h00 (149 µg/m³). Après ce pic, les valeurs ont cependant baissé peu à peu. Le risque de dépassement des valeurs limites augmentera mardi, prévoit Celine, alors que le mercure grimpera localement jusqu'à 34°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le seuil d'avertissement concerne principalement les personnes qui présentent des difficultés respiratoires, les seniors et les enfants. Le seuil d'alerte (240 µg/m³) vaut, quant à lui, pour toute la population. L'ozone se forme sous l'action du rayonnement solaire UV lors des chaudes journées et en présence d'importantes concentrations d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils (aussi appelés précurseurs). Les principales sources de ces précurseurs sont le trafic routier, la combustion dans l'industrie et le secteur domestique. Durant les pics d'ozone, il est recommandé d'éviter les efforts physiques soutenus et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. (Belga)