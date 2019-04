Valorisation d'anciens bassins de décantation à Frasnes-les-Anvaing

(Belga) La commune de Frasnes, dans le Hainaut, entend aménager les bassins de décantation de l'ancienne sucrerie. La création d'un bâtiment, aux objectifs pédagogiques et touristiques, est sur les rails. La population sera consultée.

Un vaste projet d'aménagement et de valorisation touristique de ces anciens bassins de décantation, un site de 20ha riche en matière de biodiversité, a été lancé ce samedi. Après une présentation à la presse, une première réunion citoyenne aura lieu en matinée à l'Hôtel de Ville. Lors de cette rencontre, les grandes lignes de ce projet seront présentées et les citoyens pourront donner leur avis sur les contours qu'ils veulent donner à ce magnifique projet au coeur de la commune. La sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing a fermé ses portes en 2004. La commune a racheté les bassins de décantation et a décidé de leur donner une seconde vie, notamment grâce au partenariat avec le CRIE de Mouscron et à une reconnaissance partielle du site en réserve naturelle domaniale. Aujourd'hui, la commune aimerait que les citoyens se réapproprient ce site, tout en lui laissant sa vocation première, à savoir la nature. "Nous avons reçu du ministre régional René Collin (tourisme, ruralité et nature) un subside de 1,5 million d'euros pour la construction d'un bâtiment sur le site. Respectueux de l'environnement, ce bâtiment à étage aura trois objectifs", explique le ministre Jean-Luc Crucke (MR), bourgmestre empêché de Frasnes. Le premier objectif est un accueil touristique qui permettra de donner aux visiteurs des explications sur cette superficie de 20ha de biodiversité. Le second est de faire passer un message pédagogique sur la qualité du biotope de ces bassins de décantation mais aussi concernant la richesse en la matière du Pays de Collines. Le dernier a pour objectif d'établir un lien entre ces bassins et le passé industriel du site. "Ce projet de bâtiment et les objectifs retenus seront présentés ce samedi à la population qui aura l'opportunité d'apporter des variantes au projet proposé. Sur base des remarques, le bureau d'études "Agua" reverra ses plans qui devront ensuite être approuvés, en septembre prochain, par le conseil communal", indique Jean-Luc Crucke. Outre la population, les acteurs publics, privés, les citoyens, les scientifiques, les investisseurs, etc. peuvent se réunir pour créer un projet à haute valeur écologique et qualitative. Par ce projet, la commune de Frasnes-lez-Anvaing veut être actrice du changement et être pionnière en mettant en avant un projet de parc d'écotourisme. Une balade guidée informative des bassins est prévue le dimanche 5 mai (10h) ainsi que le dimanche 12 mai (13h-18h) lors de la "Fête des Bassins". (Belga)