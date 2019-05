Vers une "Déclaration des droits des arbres" en Belgique?

Plusieurs citoyens ont déposé, vendredi en début d'après-midi, une requête devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre l'Etat et les régions afin que les arbres soient protégés. Ce faisant, ils veulent attirer l'attention sur les droits de la vie non humaine, dans le cadre des actions en faveur d'une "loi climat" en Belgique.



Les demandeurs se sont inspirés de la Déclaration des droits de l'arbre, récemment adoptée en France, destinée à protéger et préserver les arbres. Ils veulent notamment rappeler que les arbres sont à la fois des victimes et des solutions à la perturbation du climat. Ils estiment qu'une future "loi climat" doit imposer aux autorités belges, à tous les niveaux de pouvoir, de prendre les mesures nécessaires pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, conformément aux objectifs énoncés.

Tout citoyen qui souhaite se joindre à la requête déposée peut encore le faire jusqu'au 26 mai prochain.