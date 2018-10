Visite d'Etat au Portugal - En visite au Portugal, le couple royal d'intéresse à l'économie bleue, sociale et circulaire

(Belga) Le couple royal a débuté sa deuxième journée de la visite d'Etat au Portugal par une visite à l'océanarium de Lisbonne, le deuxième plus grand aquarium d'Europe.

Cette visite ouvrait une journée consacrée aux échanges économiques entre la Belgique et le Portugal. La Belgique est le 6e plus grand exportateur européen vers le Portugal et, dans l'autre sens, le Portugal est le 7e plus grand exportateur européen vers la Belgique. "Nos relations doivent être intensifiées", a commenté le président de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) Bernard Gilliot en ouverture d'un séminaire commun avec la fédération patronale portugaise CIP. Parmi les opportunités de collaborations économiques, l'économie bleue et l'économie circulaire figurent en bonne place. "Il y a beaucoup de choses à explorer dans ces domaines", a commenté le ministre-président flamand Geert Bourgeois. "Que ce soit en matière d'alimentation, de pêche, d'aquaculture ou encore de santé et d'énergie." Une séminaire spécifique consacré à l'économie circulaire à d'ailleurs retenu l'attention du souverain: gestion de l'eau ou encore des déchets. Dans l'après-midi, le Roi visitera une entreprise d'économie sociale, "Impact Hub", avant d'assister à la signature de 17 contrats de partenariats économiques, académiques ou encore culturels avec des entreprises et des institutions portugaises. Dans la matinée, la Reine Mathilde a visité pour sa part la "Champalimaud Foundation", un hôpital spécialisé dans la recherche biomédicale. Elle a eu l'opportunité de visiter l'unité de radiothérapie et de s'entretenir avec des patients. (Belga)