Visite du roi Philippe à la Health House de Heverlee

(Belga) Le roi Philippe a visité mercredi après-midi la Health House située dans le parc scientifique Arenberg à Heverlee. La Health House résulte de la collaboration entre la KU Leuven, la ville de Louvain, la province du Brabant flamand, l'IMEC (centre de recherche dans les nanotechnologies) et l'UZL (hôpital universitaire de Louvain). Dans la Health House, de nombreuses entreprises présentent leurs avancées technologiques en matière de santé et de soins. Après une visite guidée, le souverain s'est entretenu avec les différents entrepreneurs actifs dans ce domaine.

L'offre actuelle de la Health House englobe sept storylines autour de tout ce qui est high-tech comme un film en 3D, la réalité virtuelle, l'imprimante 3D, etc., afin de faire connaissance avec les nouvelles tendances au niveau de la santé et des soins. La pièce maîtresse en la matière est une table de dissection digitale où le visiteur peut examiner un corps en 3D. Il est aussi possible, grâce à la réalité virtuelle, d'entrer dans le cerveau d'un patient qui souffre d'une crise d'épilepsie et d'en faire l'expérience. En octobre de l'année dernière, dans le cadre du projet "Lazarus", le "Smart Drinking Traject" a été lancé en tant que septième storyline. Il permet de conscientiser les jeunes de 16 à 25 ans sur les risques biologiques, psychologiques et sociaux liés à la consommation d'alcool. La Health House se concentre en particulier sur les professionnels de la santé afin de leur présenter les nouvelles technologies, mais elle est aussi ouverte pour les organisations et les entreprises. L'OTAN a ainsi organisé à la fin de l'année dernière un séminaire dans la Health House. Depuis peu, chaque troisième jeudi du mois, une visite ouverte au grand public est organisée.