Vortex et réchauffement climatique: il fera plus chaud au pôle Nord qu'en Belgique les prochains jours

Les deux phénomènes semblent liés. Normalement, à cette période de l'année, un unique vortex -une dépression dans les hautes couches de l'atmosphère- est situé sur le pôle nord. Il y maintient les températures très froides. Mais selon cet article de Mashable d'hier, ce vortex s'est déchiré récemment, créant deux autres vortex, l'un au-dessus du Canada et l'autre au-dessus de l'Eurasie.



Le froid qui stagnait au pôle nord est emporté par ces vortex vers l'ouest des États-Unis et vers l'Europe de l'Ouest, chez nous.



Résultat: on s'attend à une chute des températures chez nous à partir de demain, avec au maximum -7°C à Bruxelles mardi matin et -13°C en Haute-Belgique. Pendant ce temps, il fait pour le moment +1°C au pôle nord, et on y attend 7°C cette semaine !



Ces températures provoquent logiquement la fonte de la banquise. C'est un phénomène presque jamais vu. En plein hiver, des températures positives au pôle nord n'avaient été enregistrées que très brièvement en février 2011 et en février 2017. Cette année, il n'a pas gelé les 16, 17, 18, 20 et 21 février, sans compter les jours à venir.