Vos tomates n’ont pas de goût? Voici peut-être pourquoi

Votre salade de tomates-mozzarella est insipide? Vous trouvez que vos tomates n'ont quasiment aucun goût? Il y a peut-être une explication. Les tomates conservées dans un milieu trop froid perdent de leur saveur.

C’est l’été, et la pleine saison pour les tomates. Pourtant, leur saveur serait trop peu prononcée, et ne satisferait pas les consommateurs. Selon une étude du CLCV, l'association nationale de défense des consommateurs et usagers, trois consommateurs sur quatre sont déçus par le goût des tomates.

Cette perte de saveur a bien une explication: le froid. Dans un milieu trop froid, les tomates arrêtent de produire des composés aromatiques. Les frigos et les camions réfrigérants sont donc les premiers responsables. Amaury est fermier, et il a bien compris le phénomène. "Une fois qu’elles sont récoltées, on les met dans une chambre froide. Mais une chambre froide à 13 degrés, pour une meilleure conservation, et pour ne pas altérer le goût de la tomate."





"Il faut qu'elle soit récoltée à maturité"

Mais pour avoir une bonne tomate, il ne suffit pas de la laisser à l’air libre. Trois autres facteurs entrent en jeu: "la variété, ou la façon dont elle est cultivée", détaille Amaury. Mieux vaut choisir une tomate cultivée en pleine terre, car elle aura plus de goût. Enfin, il faut les récolter au bon moment, pas trop tôt. "Pour avoir une tomate qui arrive à son maximum de saveur, il faut qu’elle soit récoltée à maturité."

Il faut donc apprendre à connaitre les différentes variétés de tomates et leur durée de vie. Le Belge en consomme en moyenne 6 kilos par an.