Votre jardin a mal vécu la canicule? Voici quelques conseils pour lui redonner des couleurs

Si la canicule nous a fait souffrir, les fortes chaleurs ont aussi fatigué nos jardins. Comment faire pour leur donner un second souffle ?

Vos balconnières et vos jardins sont dans un sale état après la canicule. Les fleurs et les plantes sont dégarnies, les pelouses sont brûlées… Les pluies de ces derniers jours n'ont pas suffi pour les requinquer, mais tout n'est pas encore perdu. Quand un arbre perd une partie de ses feuilles en plein été, cela inquiète plus d'un jardinier amateur. Pourtant, ce n'est pas si grave, comme l'explique Geoffroy Stevelinck, jardinier professionnel. "Pour ne pas mourir, il laisse tomber ses feuilles, comme ça, il n'a pas de demandes. Celui lui permet donc de rester sur ses réserves. L'année d'après, on est reparti pour un tour."





Comment sauver votre gazon ?



Et si votre pelouse est brûlée, "ce n'est sûrement pas foutu. Il faut de la pluie pour que ça repousse". En revanche, si vous voulez sauver votre gazon, il faudra respecter quelques règles avant de le tondre. "Engrais, sûrement pas, et ne surtout pas les tondre à ras." Sinon, la pelouse sera affaiblie et vous devrez l'arroser pendant des heures tous les jours.

Si vous voulez tout de même l'arroser un peu, faites-le quand il n'y a plus de soleil, entre 20h et 4h du matin. Sinon, vous allez griller votre gazon. Pour que cet arrosage soit plus efficace, il faudra penser à biner (c'est-à-dire fragmenter la terre et l'aérer pour améliorer la nature du sol et renforcer les végétaux) la pelouse deux fois dans l'été. "On a moins d'évaporation, donc on garde plus facilement l'eau au niveau du terrain." Dans tous les cas, pas de panique, le jardin devrait retrouver des couleurs dès que la fraîcheur et la pluie seront de retour.