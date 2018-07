Vous pouvez observer la plus longue éclipse de Lune depuis votre ordinateur grâce à ce direct de la NASA (vidéo)

La plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle a commencé à faire rougir notre satellite vendredi tandis que la planète Mars, quasiment au plus près de la Terre, sera pleine d'éclat : une conjonction de phénomènes qui devrait ravir les astronomes amateurs.



Le spectacle pourra se voir à l'oeil nu, sans aucun danger contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus, sous réserve que le temps soit de la partie.



Les appareils photo classiques permettront de faire de belles images mais il faudra se munir d'un pied.



L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, sera visible, partiellement ou totalement, dans une moitié du monde (en gros l'hémisphère est). Elle pourra être observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie.



Mais c'est l'Afrique de l'Est et du Sud, le Moyen-Orient et l'Inde qui seront les mieux lotis pour profiter pleinement du spectacle.



