Wallonie: 2 milliards d'euros sur 5 ans pour l'économie, l'innovation, et le numérique

Deux milliards d'euros seront consacrés en 5 ans dès 2019 à l'économie, la formation et l'emploi en Wallonie, a annoncé le ministre wallon de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, lors de sa visite du centre de compétence CEFOCHIM à Seneffe.

Selon le ministre de l'Economie, à partir de 2019, 425 millions d'euros seront affectés, sur base annuelle et sur 5 ans, entre autres, à la recherche, l'économie, l'innovation, le numérique en Wallonie, soit un budget global de quelque 5 milliards d'euros. "Je peux ajouter à cela que 3 millions d'euros seront consacrés en 2018 au refinancement des contres de compétence en Wallonie", a indiqué Pierre-Yves Jeholet, en marge de sa visite au CEFOCHIM mercredi à Seneffe. Le ministre a par ailleurs souligné l'importance du matching entre l'offre et la demande en matière de formation, ce que vise un centre de compétence comme le CEFOCHIM. Les instances du CEFOCHIM ont, de leur côté, indiqué que le volume de formation aux demandeurs d'emploi, soit quelque 200 par an, doit être maintenu à partir de 2019 pour pouvoir répondre aux besoins du secteur de la chimie et de la pharma. "Nous devons toutefois trouver d'autres sources de financement pour compenser la diminution du financement du Plan Marshall qui passera de 800.000 euros annuels à 250.000 euros en 2019", a indiqué Bernard Broze, président du CEFOCHIM.