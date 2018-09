World Cleanup Day - Plus de 7.000 sacs de déchets ramassés lors du World Cleanup Day

(Belga) Plus de 7.000 sacs de déchets ont été ramassés samedi dernier à l'occasion du World Cleanup Day, indique mardi Valérie De Groote, coordinatrice de l'événement en Belgique. Sur base des résultats de 185 des 305 actions organisées, ainsi que de 22 ramassages qui ne s'étaient pas inscrits, 25.914 personnes ont pris de leur temps pour nettoyer les rues de Belgique.

Selon les résultats disponibles, les volontaires ont ramassé 7.252 sacs de déchets, soit 435 mètres cubes d'ordures, précise Mme De Groote. Les organisateurs s'étaient montrés ambitieux, visant la participation de 5% de la population dans 150 pays. Pour atteindre cet objectif en Belgique, 550.000 personnes auraient dû participer. Avec près de 26.000 volontaires, le but est donc loin d'être atteint. Plus de 300 actions locales étaient prévues et toutes n'ont pas encore communiqué leurs résultats. Les organisateurs s'attendent à un bilan complet de 30.000 participants, 9.400 sacs récoltés, représentant 565 mètres cubes de déchets. World Cleanup Day Belgium est une initiative de la Jeune chambre internationale Belgique, une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs entre 18 et 40 ans qui s'engagent à créer un impact positif dans la société. (Belga)