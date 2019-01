Youth for Climate lance une plateforme pour collecter les idées citoyennes

(Belga) Le mouvement à l'origine des "grèves scolaires" pour le climat, Youth for Climate, lance une plateforme en ligne destinée à collecter les idées des citoyens pour limiter le réchauffement climatique. Les solutions proposées seront soumises aux autorités, dont les jeunes dénoncent "l'inaction" chaque semaine dans les rues.

A l'issue de la manifestation de ce jeudi, la quatrième organisée à Bruxelles par Youth For Climate, le collectif a dévoilé sa nouvelle plateforme (www.youth4climate.be). "Nous continuerons nos manifestations jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'être entendus. Mais, nous voulons aussi donner aux personnes qui ne s'engagent pas (toujours) dans les actions climatiques l'occasion de faire entendre leur voix", indique le collectif. "Il ne s'agit plus seulement des idées des jeunes, tout le monde peut y poster ses suggestions", précise la coordinatrice francophone, Adélaïde Charlier. La date limite pour la collecte d'idées est fixée au 31 mars. Celles-ci seront analysées par un comité d'experts qui en évaluera la faisabilité. Les internautes pourront ensuite voter pour celles qui à leurs yeux doivent constituer les priorités sous la prochaine législature. Les propositions les plus plébiscitées seront soumises aux autorités. "Nous espérons que les politiques se sentiront inspirés par certaines de ces idées", ajoute Dries Cornelissens, de Youth for Climate. Jeudi, quelque 12.500 jeunes ont à nouveau manifesté dans les rues de la capitale pour réclamer des mesures politiques fortes contre le dérèglement climatique. S'ils étaient moins nombreux que la semaine dernière, les jeunes poursuivent néanmoins la mobilisation. "Le mouvement ne s'effrite pas, il se disperse", précise Adélaïde Charlier. A Liège, par exemple, plus de 15.000 étudiants ont également défilé dans les rues.