Zone basses émissions à Bruxelles: les contrevenants pas encore sanctionnés

(Belga) Aucune amende n'a encore été envoyée à des automobilistes en infraction dans la zone de basses émissions (LEZ) à Bruxelles, a appris mardi le site d'informations Bruzz. Pourtant, la période de transition de neuf mois a pris fin depuis début octobre et les véhicules qui ne respectent pas les nouvelles normes doivent être verbalisés. Bruxelles Environnement indique qu'une vingtaine de véhicules a déjà été flashée mais ne communique pas de chiffres plus précis.

Les véhicules diesel les plus polluants, de normes Euro 0 et Euro 1, sont interdits à la circulation dans la LEZ bruxelloise depuis le 1er janvier. Une période transitoire de neuf mois a été respectée, durant laquelle les automobilistes écopaient d'un simple avertissement. Depuis le 1er octobre, des amendes d'un montant de 350 euros sont d'application. Pourtant, aucune contravention n'a encore été envoyée à cause d'un "problème technique entre le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise et Bruxelles Mobilité", explique Bruxelles Environnement. "Les amendes seront expédiées dès demain ou plus tard dans la semaine", avance toutefois l'administration. Faut-il infliger une amende à un automobiliste qui n'a d'autre choix que de circuler dans Bruxelles ? Si la réponse est non, comment filtrer les résultats des radars ? Tant que ces questions n'auront pas été résolues, aucune amende ne pourrait ainsi être infligée, selon une source de Bruzz. (Belga)