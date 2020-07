Sortie BD: Les Artilleuses. Des filles sexy qui font parler la poudre ! Si vous aimez l'aventure, l'univers art déco, l'esprit western et les jolies filles, cette BD est pour vous. Inspirée de l'univers du romancier Pierre Pevel qui est d'ailleurs au scénario, cette nouvelle série emmène le lecteur en 1911, dans le Paris des Merveilles. Un Paris qui n’est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre. C’est en effet le Paris bien connu d’Arsène Lupin, de Fantomas ou encore des Brigades du Tigre… A l’affiche, trois voleuses dont les talents associés font sauter les coffres-forts !

Du plaisir sans prise de tête. "Les Artilleuses" s'inscrit dans la tradition des BD de divertissement grand public où le lecteur n'a qu'une chose à faire : se laisser embarquer dès les premières pages aux côtés de trois filles habillement croqués par les crayons du dessinateur Etienne Willem. Cette nouvelle série s'inspire des romans de fantasy de Pierre Pevel qui passe pour la première fois au scénario. Nous voici donc dans le Paris des Merveilles, celui d’Arsène Lupin, de Fantomas ou encore des Brigades du Tigre aux côtés de trois filles déchaînées.

Trois filles qui font parler la poudre !

Nous faisons la connaissance du décolleté de Lady Remington, des belles gambettes de Miss Winchester et du sourire enjôleur de Louison. Trois jeunes femmes faussement candides qui cambriolent les banques les plus inaccessibles avec leur arsenal. Mais leur objectif n'est pas l'argent mais des objets magiques. Car nos héroïnes sont capables de passer de l'Outremonde à la terre...

Comme une illumination !

Pierre Pevel trouve avec le dessinateur Etienne Willem un complice immédiat. Les deux hommes partagent la même passion pour cet univers art déco fin 19ème à l'image de leurs habits inspirés de cette époque à la fois fantasmée et réelle. Comme l'explique Etienne Willem, ils sont tous les deux issus de la même génération: celle des fans de jeux de rôle et des mondes parallèles.

Fans des jeux de rôle.

La couverture de l'album donne le ton. Le graphisme soigné permet de plonger sans réfléchir dans cette aventure tonitruante. Le rythme est là. Lady Remingston, Miss Winchester et Louison ont chacune leur tenue, leur physique. Elles sont croquées dans l'esprit des caricaturistes mais sans excès. Les postures sont volontairement exagérées et le découpage efficace. Etienne Willem et Pierre Pevel ajoutent au récit des pages supplémentaires pour en savoir plus sur les personnages comme dans les notices des jeux de rôle

Miss Winchester, personnage sexy.

"Les Artilleuses" se révèlent une belle découverte. La BD trouve le juste équilibre entre l'action et l'univers de fiction. Une des scènes rappelle le célèbre film "Butch Cassidy et le Kid". De quoi amuser plusieurs générations de lecteur. Un western moderne et explosif!

Les Artilleuses aux éditions Drakoo

Scénario: Pierre Pevel

Dessin: Etienne Willem.