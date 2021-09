"On va parler football": Samuel, 12 ans, heureux de participer au Kids' Rally du Télévie avec Anne Ruwet (vidéo)

Le Kids' rally Télévie se déroule ce dimanche à moins d'une semaine de la grande soirée du Télévie 2021. Le lieu de départ se situe à l'aérodrome de Temploux, non loin de Namur.



Les 30 véhicules 100% électriques qui participent à ce rallye se sont élancés peu après 11 h. Différentes personnalités étaient au volant. Elles étaient toutes accompagnées par des enfants qui ont joué le rôle de copilote. Ils ont guidé les adultes sur 125 km de parcours. Durant l'après-midi, des activités étaient proposées au grand public, comme un baptême d'hélicoptère ou la découverte de véhicules d'exception au profit du Télévie.



Anne Ruwet, la marraine de cette édition, était accompagnée par Samuel, 12 ans. "J'aime beaucoup être avec elle dans la voiture car elle est présentatrice à la télé, surtout question football en avant match. On va parler football", confie Samuel juste avant le départ.



"J'ai une petite frayeur, car c'est la troisième fois que je participe. La première fois, j'ai crevé un pneu, la deuxième fois, j'ai brûlé le moteur d'une Porsche donc je ne sais pas ce qui m'attend pour la troisième", plaisante Anne Ruwet avant le rallye. "Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour le Télévie et c'est le seul moteur qui nous anime".

Comment faire un don?

Vous pouvez faire un don via le site internet televie.be ou via le numéro de téléphone: 0800/98 800, ou encore par SMS en faisant le 8000, puis vous encodez votre numéro de compte, un espace, et enfin le montant de votre don.

Une déduction fiscale est possible à partir de 40€ de don. Le centre sera ouvert de 8h à 21h.