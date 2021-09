"Plus on est beau, plus les gens donneront de l’argent !", l’astuce de Julie Zenatti pour faire grimper la cagnotte du Télévie (vidéo)

Au lendemain de la grande soirée de clôture du Télévie, les sourires sont encore sur toutes les lèvres. Cette année, la générosité de chacun a permis de récolter quelque 10.617.189 euros. Nous avons pu rencontrer Julie Zenatti dans les loges, ce samedi soir. Très contente d’être là, elle nous livre son ressenti avant la soirée.

La grande soirée de clôture du Télévie se tenait ce samedi soir au Wex de Marche-en-Famenne. A quelques heures d’annoncer le montant final de la cagnotte de cette 33e édition, de nombreuses personnalités étaient présentes. Dans les loges, nous avons pu rencontrer Julie Zenatti qui se faisait chouchouter par les maquilleuses. Un moment détente et bien-être avant de monter sur scène. "Plus on est beau, plus les gens donneront de l’argent, non ? Ce n’est pas ça le truc ?", nous lance-t-elle en plaisantant avant de poursuivre. "Non mais c’est sûr, c’est un moment de complicité, un moment de détente. On a la chance de pouvoir se faire cocooner avant d’essayer d’être les meilleurs pour que, encore une fois, vous fassiez des gros dons !"

Très heureuse d’être présente, la chanteuse s’est confiée sur cette année difficile et sur son souhait d’obtenir une belle somme finale. "Je suis contente d’être là, après cette année où on n’a pas pu faire grand-chose. On a tous essayé de faire des choses à distance pour les associations mais là, de pouvoir être ensemble pour récolter des dons pour le Télévie, moi je suis très heureuse d’être là. Et j’espère que les gens seront généreux."

Pour rappel, cette 33e édition du Télévie a permis de récolter 10.617.189 euros pour soutenir la recherche contre le cancer.