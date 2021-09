20 km de Bruxelles: Alix Battard, Olivier Schoonejans et l'équipe du Télévie sur la ligne de départ ce dimanche (photos)

Ce dimanche 12 septembre, près de 20.000 personnes se positionneront sur la ligne de départ, à l'occasion de la 41e édition des 20 kilomètres de Bruxelles, qui n'avait pas pu se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les journalistes Alix Battard et Olivier Schoonejans ainsi qu'une équipe du Télévie participent à la course au profit de la recherche contre le cancer.

Le premier départ est prévu à 10h depuis le parc du Cinquantenaire. Chacun des participants devra être en possession de son dossard et de son Covid Safe Ticket pour entrer dans le box de départ. Le port du masque n'est pas obligatoire.



Particularité cette année: c'est la première fois qu'une catégorie est organisée par les marcheurs. C'est une manière d'inviter tout le monde à faire du sport, en famille ou entre amis, peu importe l'âge. Cette catégorie permet aussi de faire une visite plutôt insolite de Bruxelles sans être un grand sportif.

Julien Doré est le parrain



Le télévie ouvre un centre de promesses ce dimanche, soit une semaine avant la soirée de clôture au Wex à Marche-en-Famenne, le 18 septembre. Une soirée qui aura pour thème la musique. Le parrain de cette 33e édition est Julien doré.

Le Télévie en chiffres

Chaque année, 70.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer. La moitié des fonds proviennent du Télévie. 209.545.154 euros récoltés et donnés à la recherche depuis 1989. Plus de 200 chercheurs sont financés par le Télévie.

Comment faire un don?

Vous pouvez faire un don via le site internet televie.be ou via le numéro de téléphone: 0800/98 800, ou encore par SMS en faisant le 8000, puis vous encodez votre numéro de compte, un espace, et enfin le montant de votre don.

Une déduction fiscale est possible à partir de 40€ de don. Le centre sera ouvert de 8h à 21h.