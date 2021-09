Alexandre Bouglione évoque son rôle de parrain du Rallye Star Télévie, qui aura lieu le 12 septembre

Le traditionnel Rallye Star Télévie au profit de la recherche contre le cancer. Il aura lieu le samedi 12 septembre, mais il s'agira cette année d'un rallye nouvelle version.

On ne change pas une équipe qui gagne : le rallye Télévie, c'est d'abord et avant tout de très belles voitures. C'est aussi des personnalités, et notamment le parrain de ce rallye : Alexandra Bouglione.

"Je suis parrain, c'est déjà une nouveauté. Ensuite il y a cette voiture électrique, la Bugatti, et j'en dis pas trop, c'est une surprise", a-t-il plaisanté au micro de Simon François.

Cette année, le rallye du Télévie faire la part belle aux enfants car des petits malades vont pouvoir embarquer dans ces voitures. L'idée est de leur offrir "du rêve, un beau voyage dans de belles voitures comme ça. Moi je fais partie du monde du cirque, donc les enfants, c'est vraiment notre priorité", a encore expliqué Alexandre Bouglione.

Il se réjouit de faire vivre ces beaux moments aux enfants : "Moi j'adore quand on voit les réactions dans les yeux des enfants, c'est la plus belle chose, surtout qu'on fait plaisir à un enfant qui en a besoin".