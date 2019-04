C'est parti pour la Grande Soirée de Clôture du Télévie: voici comment faire un don

Ce samedi, toute la famille du Télévie se donne rendez-vous pour la 31ème soirée de clôture. Pour la première fois, toutes les activités seront regroupées sur un même site, celui du Louvexpo, à la Louvière. Un événement à suivre en direct en télé sur RTL-TVI et sur internet via RTL Play.



Pour sa troisième participation au Télévie, Matt Pokora a accepté d'être le parrain de cette édition. Après une journée de répétitions, il s'est confié en direct dans le RTL INFO 19H. "C'est important pour moi. Je pense qu'on a tous été touchés de près ou de loin par la maladie, par le cancer. C'est important de soutenir la recherche. De soutenir toutes ces familles qui espèrent qu'on trouve des remèdes pour les accompagner. C'est une manière pour moi de remercier la Belgique et tout ce soutien que je reçois toute l'année. De profiter de toute cette lumière dont je bénéficie à travers mon métier pour la projeter sur de nobles causes comme le Télévie", s'est exprimé l'artiste.





Comment faire un don?



Vous pouvez faire un don par téléphone au numéro gratuit: 0800/98.800



Via un SMS gratuit au: 8000



Directement par virement bancaire sur le compte:

BE44 0000 0001 4245

BIC : BPOTBEB1

Communication: «Don Télévie + Année»



Ou encore en scannant le QR code disponible sur cette page: www.televie.be





Une soirée exceptionnelle



Toute la famille du Télévie fait vivre au public et téléspectateurs une soirée riche en émotions et en soutiens, sur le site du Louvexpo décoré pour l’occasion à l’image d’un village fleuri.

Des témoignages de plusieurs malades vous permettent de mieux comprendre certains types de cancers. Des surprises et des défis à relever rythment la soirée et, sur scène, des artistes prestigieux se produiront pour soutenir le Télévie :