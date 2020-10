Le Télévie aussi retardé en 2021 à cause du coronavirus: voici la date de la prochaine soirée de clôture

La date de la prochaine soirée de clôture du Télévie vient d'être annoncée. Elle aura lieu le samedi 18 septembre 2021.

Cette année, la soirée de clôture du Télévie avait eu lieu en septembre en raison de la pandémie de coronavirus. En 2021, ce sera également le cas. Philippe Jaumain, coordinateur général du Télévie, en explique les raisons. "Vu les évolutions de la pandémie et ses effets collatéraux sur les événements dont les bénéfices sont destinés au Télévie, cette date constitue la meilleure option pour laisser le temps aux 450 comités de bénévoles d’organiser leurs événements dans les meilleures conditions possibles. Pour la deuxième année consécutive, le Télévie aura donc lieu mi-septembre, précédant de quelques semaines Cap 48 avec qui la cohabitation s’est très bien déroulée cette année et avec qui nous entretenons des contacts étroits pour nous soutenir mutuellement."

Cette date sera la meilleure option

"L’expérience de cette année montre que la générosité des Belges pour le soutien à la recherche contre le cancer et pour les personnes en situation de handicap n’a pas souffert de cette proximité de date, ajoute-t-il. Notre souhait est cependant de revenir le plus vite possible au printemps, période historique du Télévie, qui constitue le meilleur choix pour nous."

Cette année encore, vous avez en effet été nombreux à vous mobiliser pour soutenir la recherche contre le cancer. La 3ée édition Télévie a permis de récolter 10.546.650,71 euros. Rendez-vous le 18 septembre 2021 pour la soirée de clôture. Ensemble, faisons gagner la vie.