Disques d'or 2022: Serge Jonckers raconte pourquoi le Télévie et Pierre Rapsat sont intimement liés

"On a tous quelque chose de Pierro en nous." Il l’appelle "Pierro" parce qu’ils se "voyaient très souvent". Serge Jonckers et Pierre Rapsat étaient amis et ce samedi matin, le journaliste phare de Bel RTL a évoqué au micro des Disques d'or du Télévie un souvenir dont il s'est rappelé avec tendresse.

"Un jour, sa maison de disques m’appelle et me dit ‘Pierre veut absolument que tu écoutes son nouveau single, il veut ton avis’. Puis on se retrouve dans le studio de son label à Bruxelles, il me fait écouter ‘Tous les rêves’ et je me dis ‘wow, c’est une chanson que Maxime Leforestier aurait pu écrire ‘. Il était fier, content." Suite à cette écoute, Serge Jonckers se souvient être allé "boire un godet" avec son ami, un godet pendant lequel ils parlent de tout et de rien jusqu'à ce que notre animateur repense au morceau. "C’est marrant parce que le texte de ce morceau, c’est exactement la philosophie du Télévie", lui dit-il alors.

Puis l'idée vient à Serge Jonckers de lui proposer de jouer ce morceau sur le plateau du Télévie, ce qui enchante l’artiste sur le papier mais ils se rendent rapidement compte que les agendas ne sont pas compatibles: Pierre Rapsat a déjà un live de prévu ce soir-là. Qu’à cela ne tienne: Serge Jonckers explique avoir insisté pour que son ami ouvre le Télévie de cette année-là, quitte à déployer les mesures nécessaires pour l’accompagner au concert qu’il donnait dans la foulée. Le concert a évidemment été donné pour la noble cause. Quelques mois plus tard, Pierre Rapsat était emporté par la maladie.