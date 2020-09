Est-ce qu'on va finir par vaincre le cancer? La réponse pleine d'espoir d'Arsène Burny

Le compteur de dons a été lancé ce vendredi soir pour la 32ème édition du Télévie. L'opération caritative de RTL-TVI vise à récolter un maximum de dons pour soutenir la recherche contre le cancer.

Arsène Burny, l'un des fondateurs du Télévie et l'une de ses figures les plus connues, est intervenu dans le RTL INFO 19H. Notre présentateur Luc Gilson l'a précisément interrogé sur les progrès de la recherche. Dans une réponse pleine d'espoir, le scientifique estime qu'il n'y a pas de raison pour nous empêcher de trouver, un jour, une solution.

Luc Gilson: On en a fait du chemin en plus de 30 ans. En deux mots, on en est où aujourd'hui, Arsène? On va finir par le vaincre, ce satané cancer?

Arsène Burny: Absolument! Il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui que l'intelligence humaine, avec tout ce que les humains découvrent, ne puisse pas arriver à comprendre ce corps très compliqué qui est le nôtre. Nous sommes des machines extrêmement compliquées. Donc, comprendre le cancer, c'est bien autre chose que comprendre le covid. Le covid, on le découvre il y a quelques années, quelques mois, et on aura un vaccin dans quelques mois.

Luc Gilson: Et pour les cancers, il n'y a pas de vaccin…

Arsène Burny: Les cancers, on a essayé de les vacciner, mais il y a tellement de causes… Et parmi les cellules qui jouent dans un cancer, il y en a qui vous défendent, et il y en a qui défendent les cellules tumorales.