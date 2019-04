Faire un don est aussi intéressant fiscalement: voici les règles

Les dons récoltés l'an dernier ont permis de financer les travaux de 200 chercheurs. Aujourd'hui faire un don c'est facile, les moyens d'aider la recherche sont multiples. C'est aussi intéressant fiscalement pour les particuliers et les entreprises. Quelles sont les règles en la matière?

Chaque année, les records se succèdent grâce à votre générosité lors du Télévie. Mais le saviez-vous, faire un don au Télévie est déductible fiscalement à partir d'un certain montant. Roger Schifano, fiscaliste, explique: "Pour les particuliers, le montant minimum est de 40 euros. 45% de ce montant est déductible fiscalement. Il y a aussi un plafond. On ne peut pas dépasser 10% de ses revenus imposables annuels." Même montant de base pour les sociétés. Seule la limite change. "Le plafond est de 500.000 euros par an. On ne peut pas dépasser 5% des revenus imposables de la société", ajoute Roger Schifano.

Un système automatisé

En Belgique, plus de 821.143 dons ont atteint un montant total de près de 222.957.720 euros, pour l'exercice 2017. Des dons octroyés aux associations agréées par l'État. Edouardo Traversa, professeur de fiscalité à l'Université de Louvain-La-Neuve, fait savoir: "C'est une manière d'inciter à la donation. Les Belges comme tous les contribuables du mode feraient presque n'importe qui pour payer moins d'impôts. C'est un signal de l'2tat à la philanthropie. (…) Les associations qui reçoivent elles-mêmes les dons doivent communiquer l'identité des donateurs et le montant des dons à l'administration fiscale. Cette dernière l'insère déjà dans la déclaration sur Tax-On-web."