Grand première: une voiture aux couleurs du Télévie au départ du rallye de Spa

Le Télévie s'est invité au cinquième rallye de Spa ce week-end. Pour la première fois, un bolide aux couleurs du Télévie a pris le départ de l'épreuve. Pilote et mécaniciens sont tous bénévoles. Leur but: sensibiliser les 80.000 spectateurs du rallye à la lutte contre le cancer.



À l'origine de cette belle histoire: une bande d'amis au grand cœur. Pilote depuis 40 ans, Joseph a eu l'idée il y a deux mois de prendre le volant d'une voiture aux couleurs du Télévie. "Il faut évidemment que la voiture soit bien décorée, qu'elle soit propre, mais aussi qu'elle fonctionne. Et elle fonctionne très bien! Tout le monde a été emballé", explique Joseph Lejeune.



Pour participer au rallye, il faut plus de 8.000 euros. Pour que le projet se réalise, chacun y a mis du sien. "Nous sommes une petite équipe de bons amis de longue date. En tant que préparateur automobile, avec ene spécialisation dans les Subaru, l'histoire s'est mise comme ça… tout simplement", confie Laurent Tomberg, mécanicien. "La publicité va rester sur la voiture, et on va continuer à vendre, à chaque fois qu'on va rouler en rallye, nous aurons des stands", indique encore Emile Fremont, propriétaire de la voiture.



La voiture est reconnaissable entre toutes, et des stands ont été installés dans le centre de Spa. Avec près de 80.000 spectateurs, l'objectif sera de récolter un maximum d'argent durant l'opération.