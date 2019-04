Juste après le record du Télévie, de nombreux bénévoles comme Martine se mobilisent déjà pour 2020

Le record du Télévie 2019, qui a récolté plus de 13 millions d'euros, ravit tous les bénévoles. Ils se mobilisent tout au long de l'année pour lutter contre le cancer. Mais le combat ne s'arrête pas: ce dimanche, ils ont déjà été nombreux à organiser des activités pour récolter de l'argent pour le Télévie 2020.

Le compteur du Télévie ne s'est arrêté que depuis quelques heures à peine, et déjà les bénévoles s'activent. Depuis tôt ce dimanche matin, les membres du comité d'Aulnois, à Quévy, sont présents pour le premier jour de la toute nouvelle saison.



Le record de ce samedi est dans toutes les têtes. "On est très content. Ça nous motive à continuer encore plus. On se dit que ce qu'on fait est nécessaire", confie Rosina.

Avec 13 millions on va peut-être trouver des médicaments et des traitements

Pour cet événement 100% Télévie, le comité propose aussi un vide dressing. Les bénéfices seront reversés au projet. Ce sont les premiers euros qui feront déjà gonfler les comptes du Télévie 2020. "13 millions et plus, c'est incroyable. J'ai les larmes aux yeux, j'ai mes poils qui s'hérissent. Je me dis qu'avec 13 millions on va peut-être trouver des médicaments et des traitements", se réjouit Patricia.

On repart pour l'année prochaine!

À quelques kilomètres d'Aulnois, le comité de Blaton est lui aussi déjà en action. Des marcheurs se sont réunis, tandis que d'autres participants s'affrontent dans un tournoi de pétanque. C'est le premier d'une série de nombreuses actions. "On repart pour l'année prochaine! On espère avoir encore plus d'argent et d'avoir plus de découvertes aussi. C'est une maladie qui est vraiment catastrophique", commente Martine.



Plus d'une dizaine d'événements Télévie ont déjà été proposés ce dimanche. Des centaines d'autres suivront en attendant la prochaine grande soirée de clôture, dans un an.