Le Gala Télévie a été un succès: "C'est une cause qui ne peut que nous tenir à coeur"

Grâce aux généreux donateurs du Gala Télévie qui avait lieu jeudi soir, 311 380 euros ont été récoltés.

Les fameuses enchères du Télévie ont rapporté à elles seules plus de 225.000 euros.

Parmi les personnalités présentes, il y avait Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Il rappelle aussi que le Grand Défi Télévie aura lieu à Charleroi dans deux semaines.

"C'est très important pour le Sporting de Charleroi d'être présent ce soir. On soutient le Télévie depuis plusieurs années, c'est une cause qui ne peut que nous tenir à cœur, à tous en réalité. Je serai aussi actif les week-ends des 13, 14 et 15 avril, avec toute l'équipe du Sporting, pour la grande action qui est mise en place", a-t-il déclaré au micro de BEL RTL.