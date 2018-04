Le Grand Défi Télévie, c'est ce week-end à Jumet: "Il fera très beau, venez nombreux"

On se rapproche de la grande soirée de clôture du Télévie, qui aura lieu le 21 avril prochain. Mais il y encore un rendez-vous ce week-end au parc de la Serna à Jumet pour le Grand Défi Télévie, qui a pris la succession du Rallye Télévie.

Tous les animateurs et journalistes de RTL y participeront, et notamment Thomas Van Hamme. "On attend les sportifs pour les grands défis qu'ils devront relever, mais il y aura plein d'autres activités, pour toute la famille".

Car l'important, c'est de rassembler "toutes les générations, tous les milieux, pour le seul vrai défi: la recherche et la lutte contre le cancer", a expliqué Thomas, qui va tenter de parcourir 130 km à vélo. "Il fera très beau, venez nombreux", a-t-il conclu.

Le programme complet et les accès se trouvent sur CETTE PAGE.