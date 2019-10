Le Rallye Télévie et ses stars ont fait vibrer l'aérodrome de Temploux

Parti de Bruxelles dimanche matin, le "Stars Rallye Télévie" a fait escale à l'aérodrome de Temploux de 11h00 à 15h00. Malgré la pluie constante, environ 1.500 personnes ont fait le déplacement, selon l'organisation, qui espère reverser 120.000 euros pour aider la recherche contre le cancer et la leucémie.

Les 300 voitures de prestige qui composaient le peloton ont démarré à 09h00 du musée Autoworld, situé sur l'esplanade du Cinquantenaire, à Bruxelles. Environ 40 étaient conduites par des célébrités, chacune accompagnée d'un passager ayant participé aux enchères organisées en amont de l'événement, qui ont rapporté quelque 20.000 euros.



Parmi les stars au rendez-vous, figuraient le chanteur Claude Barzotti, le chef Yves Mattagne ou encore la chanteuse Aurélie Cabrel, fille de Françis Cabrel, parrain de de cette 12e édition du rallye. Des pilotes connus comme Freddy Loix, Eric van de Poele ou le jeune espoir Ugo de Wilde avaient également fait le déplacement. Sans oublier Vanina Ickx, fille de Jacky Ickx et co-proptiétaire de l'aérodrome de Temploux avec son compagnon. "Je participe depuis 2012 et c'est important pour moi d'être ici", a commenté l'athlète Kevin Borlée, présent avec son papa et son frère Jonathan. "Nous sommes des personnes privilégiées, nous vivons de notre passion et nous sommes en bonne santé. Cette balade en voiture, c'est l'occasion de donner aux gens qui en ont besoin".







Après un buffet-repas géant, le rassemblement de Temploux a été ponctué par une prestation du DJ Kid Noize, qui avait aussi tenu à être au rendez-vous. Le public a également pu effectuer des vols en hélicoptère, alors que les enfants ont eu droit à un baptême en Coccinelle. "Bien sûr, on aurait aimé que la météo soit avec nous, mais nous sommes tout de même heureux de voir qu'environ 1.500 personnes sont venues", a réagi Jean-Pol Piron, à la tête du rallye. "Voir toutes ces célébrités prendre de leur temps chaque année fait aussi chaud au coeur."







En fin de journée, le rallye se clôturera par une grande vente aux enchères d'objets offerts à l'organisation par des mécènes et des personnalités. Celle-ci a lieu au Musée Autoworld. Une Abarth et de nombreux objets de collection, comme un maillot vert du Tour de France signé par Peter Sagan, sont mis en vente. Avec l'ensemble des dons récoltés, l'organisation espère pouvoir offrir un chèque de 120.000 euros au Télévie, au profit du Fonds national de Recherche scientifique (FNRS).