Le Télévie se joue aussi derrière la scène: plongée dans les coulisses de ce grand événement

La grande soirée de clôture du Télévie, c'était hier. Et comme dans tout événement, il y a ce que vous avez vu et ce que vous ne voyez pas habituellement. A la découverte des coulisses du Télévie !

Artistes, animateurs, bénévoles, chercheurs... derrière la scène du Télévie, un nombre incalculable d'intervenants, de visiteurs et de parties prenantes. Ces gens sont là pour faire vivre l'événement et lui permettre d'arriver jusqu'à vos yeux. Des artistes heureux d'être là, de donner de leur temps pour défendre cette cause. Des animateurs jamais à l'abris d'une surprise. Des régisseurs en pleine action. Du beau monde, tous avec le sourire.

Et puis il y a les techniciens, ceux qui permettent aux différents intervenants d'assurer leur prestation. A la recherche d'un micro, de la dernière petite touche, ces techniciens sont sans doute les personnes les plus actives dans les coulisses. Sans eux, il n'y aurait tout simplement pas de show.

Enfin, il y a la réalisation, sous la houlette de Stéphan Van Bellinghen, le réalisateur de la soirée. C'est là que tout se joue: prompteurs, transitions, gestion technique... le car régie est LE lieu phare de cette grande soirée. Toutes ces personnes de l'ombre ont fait vivre le Télévie et vous ont permis de passer un bon moment tout au long des cinq heures de direct.

Le Télévie est définitivement une grande famille !