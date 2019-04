Les artistes ont répété toute la matinée pour la grande soirée du Télévie (vidéo)

La soirée de clôture du Télévie a lieu ce soir au Louvexpo, à La Louvière, dès 19h45. Avec des témoins de la maladie, des chercheurs et aussi beaucoup d'artistes. A quelques heures du direct, tout le monde était encore en pleine répétition ce matin.

Loïc Nottet, l'un des plus talentueux artistes de la scène belge était en pleine répétition ce matin sur la grande scène de l'émission spéciale du Télévie. Entouré de ses danseurs, le chanteur prenait ses marques. La perfection était de rigueur pour l'une des causes lui tient particulièrement à coeur.

"C'est l'une des morts qui me fait le plus peur. C'est le cancer. Si j'étais malade, j'aimerais bien qu'on m'aide aussi. C'est pour cela que je viens ici. Avec toute mon équipe, on est prêt à aider un maximum pour défendre la cause. Cela me tient à coeur", nous confie l'artiste.

En coulisse, les techniciens de la chaîne s'activaient pour proposer un show hors du commun. L'élément phare de l'émission de ce soir, ce sont les lumières: tout doit être réglé au dixième de seconde près pour proposer des ambiances différentes.

Felipe Dos Santos, directeur photo nous détaillait sa fonction: "Par exemple, ici, on a les couleurs suivantes: le lavande et le jaune, il faut qu'on retrouve cette cohérence dans l'ensemble de l'image. Cette image-là, c'est aussi ce qui va attirer le téléspectateur à rester et à donner."

Thomas Van Hamme était également là au moment des répétitions. Il les commentait: "On est tous vraiment sur le pont. Il y a vraiment une ambiance idéale, soudée et on sait qu'on oeuvre pour quelque chose de très bien."

Derrière le côté visible des choses, le restaurant du Télévie était lui aussi en préparation. Ici, des centaines de repas seront servis pour les artistes et les nombreux bénévoles.

Pika, employée pour le service traiteur explique cette journée particulière: "Cela demande beaucoup de gens, beaucoup de bénévolat. Il faut beaucoup de mains et on est fiers de participer, ne serait-ce qu'un tout petit peu."

Cette après-midi, des dizaines d'artistes vont se succéder sur l'impressionnante scène. Les répétitions d'un spectacle qui permettra peut-être de battre encore le record du Télévie.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON POUR LE TÉLÉVIE? VOICI LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS