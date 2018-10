Les billets pour la nouvelle pièce du Télévie sont en vente: cette année, Sandrine Corman y joue une épouse au mari infidèle

Comme chaque année depuis 15 ans, les équipes de RTL vous invitent à assister à la nouvelle pièce du Télévie. "C'est une grande aventure humaine et pour nous, c'est une façon de nous impliquer en faveur de la recherche scientifique", témoigne Sandrine Corman. Cette année, la vedette joue le rôle de Rosalie, qui découvre les infidélités de son mari.

Cette année, la pièce du Télévie s'intitule "Représailles". Elle met en scène l'histoire d'un couple, Francis et Rosalie. Le jour du mariage de leur fille, Rosalie apprend que Francis la trompe et a invité sa maîtresse aux noces. Sandrine Corman interprète le rôle de Rosalie. Pour l'animatrice vedette de RTL, jouer pour le Télévie c'est toujours un moment spécial. "Cette année, c'est la sixième fois que je joue dans la pièce du Télévie, rappelle Sandrine Corman. C'est toujours une grande aventure humaine d'abord, car on se retrouve entre collègues d'une autre manière. D'habitude, on se croise dans les couloirs mais là, on vit une aventure de plusieurs mois tous ensemble. C'est aussi aller à la rencontre du public d'une manière différente. C'est très jouissif de se retrouver sur scène. Mais au-delà de ça, on sait pourquoi on le fait. C'est la raison principale: c'est une façon de s'impliquer pour le Télévie".

A l'affiche également: Luc Gilson, Sophie Pendeville, Jacques van den Biggelaer, et une petite nouvelle: Anne Ruwet. Olivier Leborgne s'est chargé de la mise en scène.

La billetterie est ouverte! Vous pouvez vous procurer vos places pour la pièce sur le site Televie.be.