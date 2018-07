Marie-Hélène et Johanna, deux témoins-clés du Télévie, nous ont quittés

Deux témoins-clés du Télévie nous ont malheureusement quittés. Marie-Hélène avait 11 ans, elle souffrait d’une leucémie myéloblastique aiguë depuis 2014. A 19 ans, Johanna se battait contre un neuroblastome depuis ses 4 ans ! Elles étaient des exemples de combativité, de clairvoyance et de douceur.

Marie-Hélène avait le regard malicieux qui vous prend par la main et vous serre le cœur. Aux côtés de Michel De Maegd et José Garcia, elle avait illuminé les dernières soirées du Télévie. Elle aimait Stars Wars, la vitesse et les sports de l’extrême. Son rêve, c’était de sauter en parachute, même depuis sa chambre stérile. Marie-Hélène rêvait, avait des projets. A 11 ans, elle était de ces personnes qui vous donnent une leçon de vie, de courage.

Au même moment, hier matin, un autre visage du Télévie est parti. Lumineuse Johanna. Exemple de combativité et d’intensité. Son premier cancer s'est déclaré alors qu'elle n'avait que 4 ans. Un neuroblastome. Elle était la seule personne au monde à avoir survécu à autant de récidives.



En avril dernier, grâce au Télévie, elle rencontrait son idole, le comédien et chanteur Agustin Galiana. Durant 15 ans, rechute après rechute, elle s’est toujours battue sans jamais perdre l’espoir.

Marie-Hélène et Johanna, vous avez donné de la lumière à la maladie. Pour vous, pour tous les enfants qui souffrent et qui partent dans l’anonymat, continuons à soutenir la recherche, pour un jour vaincre totalement les cancers.



Si vous souhaitez, vous aussi, rendre hommage à Marie-Hélène et Johanna, rendez-vous sur la page Facebook du Télévie pour y laisser un petit mot. Marie-Hélène a exprimé le souhait qu’on n’envoie pas de fleurs mais que ceux qui le souhaitent fassent don au Télévie.