Pari réussi pour Jean-Michel Zecca: l'animateur a grimpé le Mont Ventoux et récolte 100.000€ pour le Télévie

Pour ses 50 ans, Jean-Michel Zecca s’est lancé un défi hors-norme: accompagné de collègues, amis, sportifs et personnalités du petit écran, il avait décidé de gravir le Mont Ventoux à vélo. Un sommet de légende à la pente impitoyable.



C'est désormais un pari gagné! Accompagné de 220 cyclistes amateurs et passionnés, mais aussi de Denis Masquelier (Directeur Général IP) et Laurent Haulotte (directeur de la rédaction RTL INFO), l'animateur a relevé le défi.



Notre journaliste Loïc Verheyen a interviewé le présentateur de RTL-TVI par téléphone. L'effort a été intense, mais il tient à relativiser l'exploit réalisé. "Tous autant qu'on est, et ce n'est pas un lieu commun, on a pensé à tous ces gens qui souffrent. Et eux ils souffrent vraiment. Nous, on a souffert parce qu'on avait décidé de venir souffrir. C'était notre choix. Ce n'est rien par rapport à ce que des gens qui sont en chimiothérapie endurent. J'y ai beaucoup pensé dans l'ascension aujourd'hui. Ça impose le respect quand on sait combien eux souffrent. On se dit que nous, on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on y est de notre plein gré. OK ça fait mal aux jambes, mais on sait qu'on ramène de l'argent pour le Télévie, et qu'on ramène pas loin de 100.000 euros pour le Télévie de l'année prochaine grâce à l'ascension d'aujourd'hui", a confié Jean-Michel Zecca.



100.000 euros ont donc été récoltés pour la recherche contre le cancer grâce à cet exploit. Pour l'année prochaine, Jean-Michel Zecca lance déjà un nouveau défi: gravir le Col du Galibier.



Mais n'oubliez: le Télévie, c'est toute l'année. Vous pouvez dès maintenant vous mobiliser ou donner pour aider les scientifiques à combattre le cancer. Rendez-vous sur www.televie.be