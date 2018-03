Pour le trentième anniversaire du Télévie, un mythe belge va endosser le costume de chercheur !

RTL vous présente ce matin tout le dispositif pour le Télévie 2018. C'est le 30e anniversaire de l'opération de lutte contre le cancer. Pour l'occasion, l'icônique Manneken -Piss sera vêtu d'un nouveau costume.

Un costume de chercheur Télévie / FNRS, conçu par la styliste Esmeralda Ammoun. Elle a eu besoin de deux jours pour le confectionner, et ce n'est pas très simple de lui enfiler un costume, car ses pieds sont fixes, et ses mains… assez occupées. Le costume doit encore être validé par l'Ordre des Amis de Manneken-Piss.





Le Grand Défi à Charleroi les 14 et 15 avril

Retenez déjà les dates des 14 et 15 avril pour le Grand Défi Télévie à Charleroi. De la chasse aux trésors, à la course de jogging, en passant par le traditionnel rassemblement de motos, et à un concours de pétanque, il y en a aura pour tous les goûts !

Dès maintenant, on compte sur vous pour relever un ou plusieurs défis. Les défis sont parrainés par les animateurs de la chaine qui vous challengeront lors des parcours. Un défi moto avec Jill Vandermeulen et Jean-Michel Zecca, un défi jogging avec Anne Ruwet et Michaël Miraglia, un défi pétanque avec Sophie Pendeville et Thomas de Bergeyck, et un défi cyclo avec Sandrine Corman et Thomas Van Hamme.

D’autres défis vous seront proposés sur place sans pré-inscription préalable ainsi qu'une multitude d’animations, des food trucks et des bars seront à votre disposition. Tout au long du week-end, des concerts seront proposés pour donner du tempo à l’événement. Toutes les infos sont sur le site de l'opération.

Journée de Clôture le 21 avril

Le Grand Défi est la dernière ligne droite avant la Grande Journée de Clôture qui aura lieu le 21 avril. L’occasion idéale pour passer une belle journée en famille et rencontrer les animateurs et journalistes de RTL !

La plupart des activités du Télévie sont reprises sur la page Facebook.