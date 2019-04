RECORD aux disques d'or du Télévie: celui d'Angèle adjugé à 371.000 euros, les animateurs en pleurs (vidéo)

C'est une incroyable enchère à laquelle les auditeurs de Bel RTL ont assisté ce samedi matin lors de la traditionnelle vente des disques d'or organisée en faveur du Télévie.

Un peu avant 10h, les enchères pour le disque d'or d'Angèle ont commencé dans la bonne humeur avant de prendre une tournure... pour le moins inhabituelle.

Alors qu'elles commençaient à atteindre une somme importante de 50.000 euros et que les participants n'étaient plus que deux, le 1er joueur a eu une demande un peu particulière qui a interpellé nos animateurs: "Le numéro 1 va demander au numéro 2 de vous dire quelque chose". C'est alors que le numéro 2, une dame, a pris la parole: "Oui, nous sommes en couple dans la vie et comme il veut toujours avoir le dernier mot, je lui laisse la parole."

Une annonce un peu particulière qui a fait sourire les animateurs...

C'est alors que le numéro 1 s'est exprimé longuement: "Le numéro 1 va vous dire que, dans ces conditions, on pourrait évidemment continuer les enchères en misant 100 euros à chaque fois, mais comme nous avons un budget important, on y passerait l'émission. Ce ne serait pas vraiment amical et malin non plus. Alors en échange de tout ce temps épargné, je vais demander à Catherine (l'huissier de justice) de ne pas utiliser son marteau pour l'instant. Je vais vous dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. (...)"





"C'est la quatrième fois qu'on est à vos côtés pour vos disques d'or"



L'auditeur a alors demandé d'obtenir 6 ou 7 minutes supplémentaires d'écoute pour délivrer son message: "Le fil conducteur de mon message est l'humilité et la modestie pour ce qui nous concerne et, d'autre part, les remerciements et la reconnaissance envers tous les amis du peloton du Télévie, en pensent évidemment aux plus jeunes. C'est la quatrième fois qu'on est à vos côtés pour vos disques d'or (..)"

L'auditeur a alors rendu hommage aux différentes équipes qui contribuent au déroulement du Télévie: les scientifiques qui se consacrent à la recherche, les équipes de RTL qui bossent aujourd'hui pour le Télévie, les bénévoles et les enfants qui ont cassé leurs tirelires pour récolter des pièces rouges pour le Télévie et qui, un jour, deviendront peut-être chercheurs à leur tour. La dernière équipe, ce sont les personnes atteintes par la maladie, entourées de leur famille.

L'auditeur a ensuite rendu hommage à deux amis qui sont eux-mêmes décédés, emportés par le cancer: Thierry Fleming et Jean-Luc Léonard.

Le généreux donateur a alors annoncé le montant faramineux qu'il comptait offrir cette année pour un disque d'or: "Nous avons eu envie de vous offrir 1.000 euros par jour écoulé depuis le dernier Télévie. Cela fait exactement 371 jours donc 371.000 euros."

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON POUR LE TÉLÉVIE? VOICI LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS