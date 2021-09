Retour en vidéo sur les enchères des Disques d'Or du Télévie: les moments marquants et émouvants

La 33e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, s'achève ce samedi soir. Toute la matinée, de 9h à 13h, les traditionnelles enchères des Disques d'Or du Télévie ont eu lieu sur Bel RTL et RTL TVI. Avec aux commandes, un Christian De Paepe plus déterminé que jamais à faire de 2021 une année exceptionnelle de générosité et d'émotion !

Cette année, les Disques d'Or du Télévie ont permis de récolter 467.800 euros pour la recherche contre le cancer. Au total, 11 disques ont été mis aux enchères et ont suscité énormément d'intérêt et d'émotions.

Christian De Paepe a une nouvelle fois incarné ce rendez-vous emblématique du Télévie, une mission qu’il remplit avec brio depuis 1993. Sans relâche, avec la même énergie, mais aussi avec un brin de stress, comme il nous le confirme : "La veille, je dors très mal, je l'avoue. COVID, intempéries, cette année n'a pas été de tout repos. Nous nous demandions si les productions musicales, plus rares ces deux dernières années, allaient manquer à l'appel. En fait non, les artistes liés au Télévie sont bien là. Je pense à Frédéric François, mais aussi à Lara Fabian, qui a carrément décroché un disque d'or exposé chez son papa pour nous l'offrir !"

Les disques d'Or 2021 du Télévie : la liste officielle

L'édition 2021 a une nouvelle fois brillé par la qualité des albums confiés à l’opération. Chaque album était défendu par une personnalité de Bel RTL et de RTL TVI, avec détermination. Et bien souvent, les animateurs ont été ému face à la générosité des donateurs et des histoires plus touchantes les unes que les autres.

Kendji Girac "Mi Vida" présenté par Alix Battard est parti chez Fernand, un médecin qui a déjà fait l'acquisition de 4 Disques d'or au fil des ans. "Chaque semaine, je découvre un cancer de plus", a-t-il déclaré, c'est pourquoi il est essentiel pour lui de donner à la recherche. Il a ensuite raconté une petite anecdote: "Je sais que le Télévie est tout à fait efficace contre le cancer en raison du fait qu’un chercheur est venu dans mon cabinet et a vu les autres disques d’or accrochés à mon mur et il m’a dit 'merci, le Télévie me fournit 3 ans de travail pour mes recherches en labo’".

François, donateur fidèle des Disques d'Or pour le Télévie, était accompagné d'Alison pour l'enchère liée au disque de Johnny Hallyday "Rester vivant", adjugé à plus de 250.000 euros. Maria Del Rio qui soutenait cette enchère a eu beaucoup de mal à contenir ses émotions lorsqu'Alison a lu un texte très touchant, bouleversant, pour sa maman malade du cancer. "On est tous concerné, alors il faut donner pour la recherche et faire gagner la vie". Les animateurs ont tous été émus jusqu'aux larmes face à son discours.

Serge Jonckers est venu présenter le Disque d'Or de Lara Fabian "Lara Fabian (Live)", une artiste qui a marqué l'histoire de Bel RTL, qui fête cette année ses 30 ans, et qui a permis de faire monter le compteur du Télévie de 100.100 euros. Une enchère particulière puisque deux donateurs différents ont permis d'atteindre ce montant grâce, encore une fois, à notre fidèle et généreux donateur François.

Le Disque d'Or du parrain de cette 33ème édition Julien Doré "Aimée" a été adjugé à 13.000 euros.

Et c'est le disque d'Abba "Gold", proposé par Thomas de Bergeyck, costumé pour l'occasion, qui a clôturé l'émission présentée par Christian De Paepe. Ce Disque d'Or est parti à 19.400 euros.

Les autres Disques d'or qui étaient présentés aux enchères du Télévie :

Frédéric François "Disque d'or exceptionnel pour 1 million d'albums vendus" par Jacques van den Biggelaar

"Disque d'or exceptionnel pour 1 million d'albums vendus" par Jacques van den Biggelaar Queen "The Platinum Collection" par Jean-Michel Zecca

"The Platinum Collection" par Jean-Michel Zecca Dua Lipa "Future Nostalgia" par Olivier Schoonejans

"Future Nostalgia" par Olivier Schoonejans Ed Sheeran "Bad Habits" par Sandrine Dans

"Bad Habits" par Sandrine Dans Francis Cabrel "A l'aube revenant" par Julien Doré

"A l'aube revenant" par Julien Doré Typh Barrow "Aloha" par Olivier Leborgne

La 33e édition du Télévie

Cette 33e édition du Télévie est parrainée par l'acteur et chanteur français Julien Doré, qui a lui aussi participé aux Disques d'Or du Télévie. L'an dernier, les Disques d'Or avait permis de récolter 1 million d'euros, et le Télévie dans son ensemble, 10,5 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.

Comment faire un don?

Pour joindre le centre de promesses qui sera ouvert toute la journée et toute la soirée ce samedi, il suffit de composer le numéro gratuit 0800/98 800.

Il est également possible de réaliser une promesse de don sur le site "Televie.be".

Ou par sms: faites le 8000 puis encodez votre numéro de compte, puis un espace, puis le montant choisi. Une déduction fiscale est possible à partir de 40€ de don.

Rappelons que la moitié des fonds de la recherche contre le cancer en Belgique francophone proviennent du Télévie. 209.545.154 euros récoltés et donnés à la recherche depuis 1989. Plus de 200 chercheurs sont financés par le Télévie. Chaque année, 70.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer.