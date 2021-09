Télévie: cette année, le centre de promesse est ouvert une semaine avant la soirée de clôture, voici pourquoi

Pour la toute première fois, le standard téléphonique et le compteur de Télévie ont été inaugurés une semaine avant la grande soirée de clôture. Ce qui veut dire que vous pouvez déjà appeler pour faire un don.

Simon François, journaliste RTL INFO a confirmé que tout a bien été lancé au niveau du standard téléphonique. Il y a une dizaine de bénévoles qui sont mobilisés pour prendre les appels au centre de promesse. Cette année était encore une fois particulièrement compliquée puisqu'il a été difficile d'organiser toute une série d'actions pour récolter des fonds pour le Télévie, en raison de la crise sanitaire. C'est pour cela que le centre de promesse est ouvert un petit peu plus tôt que d'habitude et c'est pour cela que cette année plus que jamais, il faut absolument tout donner pour le Télévie.

Les bénévoles attendent donc les appels au centre de promesse. Tous les jours, de 8 heures à 21 heures, vous pouvez appeler le 0800 98 800. C'est l'une des façons la plus facile de faire un don. C'est aussi l'une des façons la plus facile pour faire avancer la recherche puisque le Télévie finance plus de 200 chercheurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour faire avancer la science, il n'y a pas de petits dons.