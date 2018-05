Nouveau record pour le Télévie: 12.114.560 euros, merci pour votre générosité

A l’occasion de la 30ème édition du Télévie, les équipes de RTL et du FNRS avaient vu les choses en très grand. Les Belges leur ont répondu avec leur grand cœur pour faire avancer la recherche contre le cancer. Plus de 12 millions ont été récoltés !

Au terme d’une 30ème édition riche en émotions, le Télévie a une nouvelle fois donné lieu à un élan de générosité sans pareil. Alors que, l’an dernier, le Télévie avait franchi le record symbolique de plus de 11 millions d’euros, nous étions nombreux à espérer nous en approcher cette année encore.



C’était sans compter sur la mobilisation et la générosité des Belges et des Luxembourgeois dans ce combat de longue haleine que, chaque année, nous menons pour faire gagner la vie. Grâce à elles, cette année, nous sommes parvenus à faire mieux encore: 12.114.560 euros seront ainsi versés au FNRS.





315.500 euros pour les disques d'or



Avec la bienveillance et la motivation de son parrain Patrick Bruel, le Télévie s’est attelé à illustrer tout au long de la soirée de clôture le courage des malades, la force des très nombreux bénévoles et le talent des chercheurs du FNRS. Autant d’arguments qui ont su convaincre les téléspectateurs de donner encore et encore, toujours davantage pour faire reculer la maladie.



Cette mobilisation a notamment permis d’atteindre de franchir un nouveau cap dans le montant récolté grâce à la vente des disques d’or diffusée sur Bel RTL: 315.500 euros! A lui seul, le disque d’or "On a tous quelque chose de Johnny" a été acquis pour la somme de 100.000 euros, grâce à l’association de deux généreux donateurs. Comme quoi, s’il le fallait encore, tout démontre que l’union fait la force… du Télévie!

Grâce aux avancées de la recherche, dans 30 ans, le cancer ne devrait plus être incurable

Le montant récolté au cours de la 30ème édition du Télévie sera intégralement reversé au profit du FNRS et permettra de faire prograsser toujours davantage la recherche contre le cancer. "Grâce aux avancées de la recherche, dans 30 ans, le cancer ne devrait plus être incurable", a appelé de ses vœux Arsène Burny. C’est tout l’objectif poursuivi par le Télévie.



Au nom de RTL Belgium, Philippe Delusinne, Administrateur délégué, tient à remercier l’ensemble des donateurs, des bénévoles et des chercheurs pour leurs efforts continus à rendre cet objectif possible.



Depuis la création de l'opération caritative organisée par RTL-TVI en 1989, plus de 185 millions d'euros ont été récoltés grâce au Télévie au profit du FNRS. Des pas de géants ont été accomplis en matière de recherche scientifique. Grâce à la technologie de pointe et aux nombreuses découvertes faites par les chercheurs, la mortalité suite à un cancer s'est considérablement réduite. Il y a trente ans, 80% des enfants atteints d’un cancer mourraient. Aujourd’hui, plus de 90 % des enfants atteints de la "forme commune" de leucémie aiguë guérissent.

Une nouvelle découverte vient d'être faite entre autres grâce au Télévie. Des chercheurs de l'ULB ont défini pour la première fois les états de transition cellulaire qui surviennent au cours de la progression du cancer. Ils sont parvenus à identifier les populations de cellules tumorales responsables des métastases. Cette découverte devrait permettre de développer de nouvelles stratégies pour bloquer la progression tumorale et des métastases. Elle devrait aussi aider à comprendre la résistance aux traitement chimiothérapeutiques.





Vous pouvez encore faire un don



Vous pouvez faire un don par téléphone (au 0800/98 800 - numéro gratuit) ou par sms (au 8000 - numéro de compte, suivi d'un espace et du montant du don). Attention, si la procédure n'est pas respectée, le don n'est pas comptabilisé.



Vous pouvez également faire un don online grâce à un simple clic sur le site www.televie.be