Télévie en action ce dimanche 1er mai, avec de nombreuses activités au programme: "On est au pied de la butte du Lion", explique Olivier Schoonejans

En ce dimanche 1er mai, c'est la toute première édition du Télévie en action. Une nouvelle opération pour cette édition 2022. Toute la journée, le Télévie organise des activités sportives et ludiques, à Bruxelles et en Wallonie. Bouger tout en récoltant un maximum de fonds pour la recherche contre le cancer...

A une semaine de la soirée de clôture, tout le monde peut y trouver son compte: qu’on soit petit ou grand, chacun pourra se mobiliser pour la recherche.

March nordique, jogging, vélo, moto, yoga, balade: le programme se trouve sur le site du Télévie.

Pour chacune de ces activités, des ambassadeurs RTL participeront avec vous. Notamment Olivier Schoonejans, qui mouillera le t-shirt dans la course à pieds. "On démarre à 9h30 avec la course kids run, de 2 km. Et puis à 10h, c'est le grand départ pour deux distances: 6 et 10 km. Le cadre est superbe: on est au pied de la butte du Lion à Waterloo. Mais on ne va pas grimper les marches, on va la contourner et aller se balader dans les campagnes. Il y a de quoi bien s'amuser", nous a confié le journaliste et présentateur du RTL info 13h.