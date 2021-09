TÉLÉVIE - Marie, 28 ans, enceinte malgré la chimiothérapie: "Une réelle victoire par rapport à la maladie"

Le Télévie est rythmé par les témoignages, les artistes et leur musique, mais surtout par vos dons et votre générosité. Comme chaque année la recherche compte sur vous pour avancer.

Ce samedi 18 septembre est marqué par un événement: le Télévie. Et le Télévie est marquée par des histoires de combats, de larmes, de résilience mais des histoires d'amour aussi. Marie a 28 ans. Il y a 5 ans, on lui apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. A cause de cela, elle a cru ne jamais pouvoir devenir maman. Elle s'est confiée au micro de Bérengère Devos pour Radio Contact:

"Pour la leucémie, les traitements étaient par chimiothérapie et je sais qu'elle a des conséquences sur la fertilité. Cela a été une de mes premières préoccupations à l'annonce du diagnostic. (…) Par rapport à cela, mes craintes se sont envolées. Je suis actuellement enceinte d'une petite fille. Elle saura parmi nous fin novembre. Une réelle victoire par rapport à la maladie."

Toutes nos félicitations à la future maman et au futur papa évidemment.

Pour faire un don:

Téléphone: 0800/98.800

SMS : 8000

Internet: Televie.be