Télévie: voici à quoi serviront les 13,3 millions d'euros récoltés

Le 27 avril dernier, l’opération Télévie battait tous les records avec 13.315.462 € récoltés pour la recherche contre le cancer. Ce montant impressionnant va permettre au FNRS de financer, dès cette année, de nouveaux chercheurs et des projets de Recherche interuniversitaires :

- les chercheurs concernés sont des scientifiques de niveau doctoral et post-doctoral qui mèneront des travaux de recherche dans les différents labos des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles : leur salaire, de même que celui des techniciens, sera financé par le Télévie durant 2 années en moyenne ;

- les projets de Recherche (PDR) bénéficieront, grâce au Télévie, du financement des frais de fonctionnement, de personnel et d’équipement : ces projets sont interuniversitaires et impliquent généralement plusieurs disciplines.

Cette année, 166 candidatures, dont 14 dossiers de Projets de Recherche interuniversitaires, ont été déposés en février et ont fait l’objet d’évaluations préalables par les membres d’une Commission scientifique internationale.

La Commission scientifique FNRS - Télévie s’est réunie ce lundi 20 mai et a procédé aux évaluations finales : 109 postes de chercheurs et 2 postes de techniciens ont été sélectionnés ainsi que 7 Projets de Recherche. Ces sélections devront être validées par le C.A. du FNRS en juin prochain. Et le démarrage effectif est prévu dès le 1er octobre.

En 31 ans, le Télévie a récolté près de 200 millions d’euros et permis au F.R.S-FNRS de soutenir au total près de 2.500 chercheurs dans la lutte contre le cancer.