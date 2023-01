Un sacré défi: Philippe Gilbert invite ses fans à venir rouler avec lui pour la bonne cause

Les "Cyclos du cœur" comptent un nouveau membre, et pas des moindres : Philippe Gilbert. Le jeune retraité a accepté de relever un challenge pour le Télévie : se lancer à l’assaut de l’Alpe d’Huez.

Parmi les autres membres de cette joyeuse bande, Charles se prépare depuis des mois pour ce défi colossal. Ce qui le motive, "c’est le défi et l’ambiance sur place", raconte ce Liégeois. "C’est un super groupe avec des gens très sympas qui viennent de partout."

Après le Mont Ventoux et le Col du Galibier, les Cyclos du cœur se lancent à l’assaut de l’Alpe d’Huez. Une montée mythique de 13,8 km, 21 virages et un dénivelé de 7,9% de moyenne.

"Le fait que Philippe soit là cette année, ça va nous donner un adjuvant moral et physique, je pense", jubile Jean-Michel Zecca. L’animateur participe activement à cette opération pour le Télévie, "une cause qui mobilise même les plus grands".

Environ 500 Cyclos du cœur relèveront ce défi du 21 au 24 juin prochain.

Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur televie.be.