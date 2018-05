Voici la liste impressionnante des disques d'or du Télévie

Les Disques d’or du Télévie, c’est le samedi 21 avril de 9h à 13h sur Bel RTL, www.belrtl.be, RTL-Tvi et www.televie.be.

On les appelle traditionnellement les disques "d’or" mais cette année, la majorité d’entre eux ont encore plus de valeur… Ce sont des disques de platine. Les plus gros succès musicaux de ces derniers mois seront, une fois encore, à acquérir au profit de la recherche contre le cancer.

La grande journée de clôture du Télévie approche à grands pas et, comme chaque année, les Disques d’or en constituent un rendez-vous incontournable. De 9h à 13h, le samedi 21 avril, 11 disques d’exception seront attribués aux plus généreux donateurs sur l’antenne de Bel RTL. L’émission se déroulera en direct du Grand Studio du Télévie.

Aux commandes? L’inoxydable Christian De Paepe qui anime ces Disques d’or depuis leurs créations en 1993. Aux côtés de Christian De Paepe, Bérénice enfilera le costume du commissaire-priseur chargée d’adjuger les ventes. Mais ce n’est pas tout ! Des animateurs de Bel RTL & RTL-TVi se relayeront également à l’antenne pour présenter chacun des albums et ainsi faire monter les enchères le plus haut possible. Patrick Bruel, parrain de cette 30ième édition du Télevie jouera également le jeu…





Au programme:

· Calogero - "Liberté chérie" présenté par Olivier Schoonjans

· Bruno Mars - "Magic" présenté par Sandrine Dans

· Vianney - "Vianney" présenté par Thomas de Bergeyck

· Loïc Nottet - "Selfocracy" présenté par Emilie Dupuis

· Louane - "Louane" présenté par Thomas Van Hamme

· U2 - "Songs of experience" présenté par Olivier Leborgne

· Florent Pagny - "Le présent d’abord" présenté par Fabrice Collignon

· Ed Sheeran - "Divide" présenté par Sandrine Corman

· Indochine - "13" présenté par Caroline Fontenoy

· "On a tous quelque chose de Johnny" présenté par Stéphane Pauwels

· Rolling Stones - "Blue & Lonesome" présenté par Patrick Bruel



Par ailleurs, sur le site www.televie.be, Sophie Pendeville se chargera, comme l'année dernière, de la vente de 4 disques d'or sur internet :



· Soprano - "L’Everest"

· DADDY K - "The Mix 6"

· Claudio Capéo - "Claudio Capéo"

· Frank Michaël - "La Saint-Amour"

· Frédéric François -"30 ans de succès pour le 30ième du Télévie"



Les Disques d’or du Télévie, c’est le samedi 21 avril de 9h à 13h sur Bel RTL, www.belrtl.be, RTL-Tvi et www.televie.be.



Infos et inscriptions via disque@rtl.be ou 02/337.64.01