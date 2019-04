"Faites vos dons!": voici l'appel de Matt Pokora, parrain du Télévie cette année

Cette année, Matt Pokora est le parrain du Télévie. Sur Instagram, le chanteur français fait donc appel à votre générosité pour récolter un maximum de dons.

Le coup d'envoi de la 31ème édition du Télévie a été donné vendredi soir. Julie Taton a ouvert en direct dans le RTL INFO 19H le compteur du Télévie pour faire ensemble gagner la vie.

Sur le web, en radio et en télévision, tous les médias de RTL se mobilisent ce samedi pour récolter un maximum de dons et faire avancer la recherche contre le cancer.

Près de 600 bénévoles vont se succéder toute la journée au centre de promesses pour répondre au téléphone et récolter des dons. L’an dernier, 12.114.560,12 euros ont été récoltés. Ces dons ont permis le financement de plus de 200 chercheurs et d’une centaine de projets.

Comment faire un don ? Rien de plus simple. Vous avez le choix entre plusieurs options:

via le site televie.be

par SMS au numéro gratuit 800

par téléphone au numéro gratuit 0800/98 800

par virement bancaire sur le compte du FNRS BE44 0000 0001 4245 (communication: "Don Télévie + Année")

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site televie.be

Matt Pokora, le parrain de cette 31ème édition, a d'ailleurs posté une story sur Instagram pour inciter les Belges et les Français à faire un don. Le chanteur français sera évidemment présent ce samedi soir lors de la grande soirée de clôture du Télévie. D'autres artistes seront à ses côtés dès 19h45 sur RTL TVI: Pascam Obispo, David Hallyday, Salvatore Adamo, Typh Barrow ou encore Emmanuel Moire.

En 30 ans, le Télévie a permis de financer plus de 2.300 projets scientifiques en cancérologie et de soutenir plus de 2.350 chercheurs du FNRS.

Merci à tous pour votre générosité !