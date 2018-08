(Belga) Un Belge a été le seul gagnant au rang 1 du tirage EuroMillions de mardi soir, a annoncé la Loterie Nationale. Il remporte la somme de 107.839.228 euros.

Pour décrocher ce jackpot, l'heureux joueur devait cocher les numéros 16, 23, 42, 43, 49, ainsi que les étoiles 10 et 12. Grâce à cinq bons numéros et une étoile, six Européens, dont un Belge, ont eux remporté la somme de 193.673 euros. (Belga)