Une journée découverte à Pairi Daiza samedi pour 2.000 enfants défavorisés

(Belga) Deux mille enfants défavorisés parcoureront gratuitement ce samedi les allées du parc de Pairi Daiza et iront à la découverte d'animaux issus des cinq continents. Un petit voyage autour du monde rendu possible grâce au partenariat entre l'association Arc-en-Ciel, qui s'investit depuis 1954 pour que les enfants en difficulté aient accès aux loisirs, et le parc animalier hennuyer.

La ribambelle d'enfants aura le plaisir de faire connaissance avec les nombreux gorilles, pandas, girafes et orangs-outans qui peuplent le parc et risque d'être surprise par l'un ou l'autre rugissement de lions ou barronnement d'éléphants. Un jeu rythmera par ailleurs leur journée, avec une série de questions sur les animaux. Un spectacle de rapaces est également prévu dans l'après-midi. L'initiative, qui émane de l'association Arc-en-ciel, est le fruit d'une collaboration de plusieurs années déjà avec le parc Pairi Daiza. "Un geste généreux qui égaye le quotidien de ces jeunes et impacte de façon très positive leur épanouissement", indique par communiqué vendredi l'ASBL, qui regroupe près de 370 associations de jeunesse, soit plus de 25.000 enfants. L'accès au loisir est en effet loin d'être garanti à tous les jeunes, alors qu'il constitue pourtant un élément essentiel de leur développement. "De nombreux parents issus de milieux modestes sont dans l'impossibilité de payer des loisirs à leurs enfants, un problème auquel sont également confrontés les institutions accueillant des enfants placés. Elles ne peuvent financièrement pas envoyer chaque jeune en stage ou en séjour", relève le coordinateur d'Arc-en-ciel, Thibaut de Radiguès, qui rappelle que l'accès à des loisirs est un droit fondamental. Outre cette journée d'exploration à Pairi Daiza, l'ASBL organise des actions de récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs ainsi que des formations d'animateurs. (Belga)